Как информирует «НБН», во время своего вечернего видеообращения Зеленский сказал, что первые полтора миллиарда долларов Украина получит уже в январе 2024-го.

Дословно из заявления Зеленского:

Первое, о чем я хотел бы сказать, это слова благодарности Японии за очень своевременное и нужное решение о поддержке Украины. 4,5 миллиарда долларов – это общая сумма, из которой 1,5 миллиарда долларов Киев получит уже в январе следующего года. А значительную часть этого пакета помощи мы получим весной.

Зеленский высказал слова благодарности Токио за такую помощь Украине.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия.