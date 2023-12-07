О том, что после запланированного изменения ПМ в большую сторону с января следующего года, автоматический перерасчет пенсий и прочих доплат будет мало заметен, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Как стало известно, в 8-м пункте «Заключительных положений» вышеописанного закона указано, что поднятие размеров пособий, надбавок и иных доплат к пенсии, производимое с учетом суммы увеличенного ПМ, который устанавливается на 1-е января 2024-го года, на самом деле должно проводиться позднее, а именно, — с 1-го марта данного года, одновременно с ежегодной индексацией пенсий.

Таким образом, с 1-го января 2024-го года пройдет «скромный перерасчет», касающийся лишь тех граждан, чье пенсионное пособие привязано к минимальной зарплате, которая также должна несколько вырасти.

Ранее мы писали о том, что некоторые категории граждан Украины могут получать 20-процентную доплату к пенсии.