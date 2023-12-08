О том, что вследствие 3-кратного повышения ставок акцизного сбора на автогаз, обещанного украинским парламентом, на АЗС нашей страны может значительно увеличиться стоимость указанной разновидности топлива, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы «Ассоциации сжиженного газа» Станислава Батраченко, опубликованное в Forbes.

В частности, на данный момент, стоимость автогаза на АЗС варьируется в диапазоне от 32,98 гривны/литр до 39,96 гривны/литр, однако если поднятие акцизного сбора произойдет так, как обещали в Раде (с 52 евро до 160-170 евро за 1 000 литров), новый ценовой коридор составит от 35,98 гривн/литр до 42,96 гривны/литр.

Стоит отметить, в соответствии с европейской директивой, в Украине рекомендуется устанавливать размер акциза не выше 68 евро с 1 000 литров, но, судя по всему, документ от ЕС не будет принят во внимание.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев сообщил об ужесточении контроля и «европейских» изменениях в налоговой системе Украины.