О том, чего ожидать украинцам от скорректированной налоговой реформы, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы профильного комитета ВРУ Даниила Гетманцева, прозвучавшее в интервью для издания «Телеграф».

По словам Гетманцева, нормы вышеописанного законодательства нашей страны вскоре приведут в полное соответствие с аналогичными правилами государств-членов Евросоюза. Впрочем, о точных сроках внедрения подобных изменений народный избранник рассказать не может, лишь уточняет — нововведения реализуют после окончания полномасштабной войны с РФ.

Глава финансового комитета украинского парламента акцентировал:

Наверное, откажемся от блокирования налоговых накладных, но введем европейские механизмы контроля, которые будут не менее жесткими, и точно не допустят злоупотреблений с НДС. И также — с другими налогами.

Ранее мы писали о том, как в Верховной Раде Украины оценивали возможность введения 6-процентного спецналога для самозанятых.