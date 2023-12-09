О том, что в соответствии с данными ежедневного мониторинга, сейчас стоимость картофеля, отгружаемого на внутренний рынок, колеблется в диапазоне от 12 гривен до 16 гривен за 1 килограмм, и это, в среднем, на 17 процентов больше, чем фиксировалось на прошлой неделе, и в 2,5 раза дороже, чем в 2022-м году, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику проекта EastFruit.

Как стало известно, подобный рост цен на картофель объясняется несколькими нижеуказанными причинами:

существенным падением объема предложений некондиционной продукции, так как отправки с «необорудованных» складов «просели» до минимума;

ростом спроса на картофель, из-за чего некоторые большие фермерские хозяйства удерживают овощ высокого качества, намереваясь дождаться более высокой стоимости.

Кроме того, тенденция с усилением торговой активности в описанном «картофельном» сегменте в ближайшие месяцы будет только нарастать, так как многие фермеры заявляют — цены и далее станут пересматриваться лишь в сторону повышения.

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