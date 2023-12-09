О том, по какой усредненной стоимости ломбарды и финучреждения нашей страны смогут приобрести золото в первый месяц зимы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу НБУ.

Закупочная стоимость 1-го грамма золота в «ломе» от Нацбанка выглядит в нижеуказанном порядке:

333-я проба — 782,3 гривны;

375-я— 880,97 гривны;

500-я — 1 174,63 гривны;

583-я — 1 369,62 гривны;

585-я— 1 374,32 гривны;

750-я — 1 761,95 гривны;

900-я — 2 114,33 гривны;

916-я — 2 151,92 гривны;

958-я — 2 250,59 гривны;

999-я — 2 346,91 гривны;

999,9-я — 2 349,03 гривны.

Средние цены за 1-н грамм золота, предлагаемые ломбардами Украины:

333-я проба — 825,5 гривны;

375-я — 932,9 гривны;

500-я — 1 244,07 гривны;

583-я — 1 459,27 гривны;

585-я — 1 463,33 гривны;

750-я— 1 879,04 гривны;

900-я — 2 227,64 гривны;

916-я — 2 422,3 гривны;

958-я — 2 430,29 гривны;

999-я — 2 319,67 гривны.

Ранее наш новостной портал писал о том, сколько стоил 1 грамм золота в середине последнего осеннего месяца.