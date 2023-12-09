О том, что скорость принятия решений на данном направлении полностью зависима от ситуации с курсом валют, потребительскими ценами и темпом поступлений международной финпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Национального банка Украины Андрея Пышного, опубликованное в Euromoney.

Вследствие огромного дефицита средств в госбюджете Украины на фоне войны, лишь регулярное предоставление международной финпомощи позволило в 2022-м году отойти от монетарного финансирования, и начать с осени 2023-го переход к «гибкому обменному курсу», а также сосредоточиться на таргетировании инфляции.

По словам Пышного, процесс дальнейшей валютной либерализации пройдет в несколько этапов, и внедрение изменений напрямую связано скорее с некоторыми условиями, чем с определенными сроками, в частности, от возможности обеспечения стабильности обменного курса и цен при «управляемом обменном курсе», то есть пока с окончательной датой нововведений в банке-регуляторе не определились, и заняли выжидающую позицию.

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрывали годовые потребности Украины в средствах, назвав сумму, полученную от стран-партнеров.