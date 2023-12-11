Как информирует «НБН» со ссылкой на SVT Nyheter, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что эти средства пойдут на поддержку населения Украинского государства в зимнее время.

В настоящее время это наибольшая поддержка в рамках двусторонней помощи от Швеции Украинскому государству, — отметил Кристерссон.

Основная часть этих средств поступят в фонд ВБ по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, транспорта и здравоохранения.

Средства, которые были взяты из бюджета помощи Швеции, пойдут также на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электрической сети. Речь в данном случае идет о других формах помощи для украинцев, к примеру, на поддержку приютов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов.