О том, что в сравнении с октябрем, импорт разнообразных товарных позиций снизился на 10,1 процента, или же на 570 млн долларов (до 5,07 млрд долларов), пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По словам Гетманцева, помимо сезонности, влияющей на отправку удобрений, такая тенденция по снижению импорта — прямое следствие блокировки въезда/выезда грузового автотранспорта, осуществленной «маргинальными политическими силами Польши и Словакии».

В частности, понижение объемов импорта коснулось нижеуказанных ключевых товарных групп, за исключением топливно-энергетической продукции:

машин, оборудования, оснащения — падение составило 11 процентов;

химпрома — минус 18 процентов;

продовольствия — минус 6,6 процента;

металлов — минус 14,9 процента.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев пообещал ужесточить контроль и ввести «европейские» изменения в налоговую систему Украины.