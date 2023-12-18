В эфире национального телемарафона советник Зеленского рассказал, что у властей есть запасной план на случай, если западные союзники не будут финансово поддерживать Украину, информирует «НБН».

Представитель Офиса президента отметил, что Киев нуждается в финансовой поддержке, так как в следующем году дефицит государственного бюджета составит около 40 миллиардов долларов.

По словам Устенко, «план Б» руководства страны является многоуровневым и Киев начнет его реализацию, если в первые дни нового года не поступят деньги от союзников. В частности, на первом уровне будет обращение к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.

Советник главы государства добавил, что в то же время власти могут получить 10 миллионов долларов первым траншем от замороженных активов РФ. Эти средства Киев сможет направить на финансирование дефицита в госбюджете.

Напомним, Украина получила новый пакет помощи от Всемирного банка. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, на что будут потрачены эти деньги.