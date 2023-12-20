В своем Telegram-канале глава Минстратегпрома уточнил слова президента о том, что в 2024-м году Украина изготовит миллион БПЛА для вооруженных сил.

Чиновник уточнил, что украинский лидер говорил о FPV-дронах. По его словам, в этом месяце страна выпускает более 50 000 таких «птичек», информирует «НБН».

Камышин отметил, что в 2024-м году, помимо таких БПЛА, Украина способна изготовить более 10 000 ударных беспилотников средней дальности, а также более 1000 единиц с дальностью больше тысячи километров.

Министр стратегической промышленности, заверил, что у нашей страны есть возможности для выпуска заявленного объема дронов.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, какое оружие и техника нужны защитникам «на нуле» для борьбы с вражескими FPV-дронами.