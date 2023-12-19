В эфире национального телемарафона Игнат рассказал, что в ВС ВСУ есть сводная стрелковая бригада, которая сейчас с бригадами Сухопутных войск и морской пехоты работает «на нуле», информирует «НБН».

По словам полковника, бойцам Воздушных сил и другим военным очень горячо в тех зонах фронта, где они сейчас работают. Он объяснил, что на передовой «вторая армия мира» все чаще использует для атак на украинские позиции FPV-дроны. Оккупанты оснащают такие БПЛА разным оборудованием, например, тепловизионным.

Спикер ВС ВСУ объяснил, что для борьбы с такими беспилотниками защитники нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы и антидроновых ружьях. По это причине, как отметил Игнат, важно поддерживать все Силы обороны, чтобы они на первой линии могли отражать все атаки россиян.

Ранее спикер Воздушных сил рассказал, помогут ли истребители F-16 в уничтожении баллистических ракет.