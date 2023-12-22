О том, что после завершения зимних праздников, АЗС в Украине будут вынуждены добавить до 2 гривен к стоимости автотоплива, вследствие увеличение курса валют на «межбанке», «привязки» некоторых акцизов к евро, и расчета входящих цен на ресурсы, ввезенные из других стран в долларах, пишет «НБН», ссылаясь на мнение одного из основателей сети заправок «Prime» Дмитрия Леушкина, опубликованное в «УНИАН».

По словам Леушкина, ожидаемый вскоре рост цен будет весьма ощутимым, так как ни валюта, ни нефть «не оставили шансов». Впрочем, некоторые сети АЗС нашей страны, все же сделают небольшую паузу, и переждут Новый год и Рождество, отказавшись от рекламных акций и бонусов на заправках.

Основатель сети АЗС «Prime» акцентировал:

До 8-го января «поползет» скрытое повышение, а после 8-го — явное.

Ранее мы писали о том, какой прогноз делали финансисты относительно курса доллара в Укарине до конца 2023-го года.