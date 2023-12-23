О том, какая стоимость у этого ряда продуктов в крупных сетевых магазинах нашей страны в предпраздничную неделю, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Например, 1 килограмм «недорогой» колбасы разновидности «Докторская» обойдется в диапазоне от 269 гривен до 330,2 гривны. При этом, ее аналог, «Молочная», лишь слегка дешевле — 215 гривен/килограмм.

Цены за баночку зеленого горошка перед праздниками несколько изменились, но не все позиции подорожали: марка «Верес» в 400-граммовой таре подешевела с 51,89 гривны до 47,66 гривны, а продукция от «Новуса», за те же 400 грамм, стала стоить вместо 44,92 гривны уже 53,99 гривны.

При этом, как ожидалось, в последний месяц зимы существенно подросли в стоимости яйца: в сравнении с ноябрем, за 1 десяток «Квочки» следует заплатить не 54,64 гривны, а 63,4 гривны; за 1 десяток от «Ясенсвита» — не 55,53 гривны, 65,12 гривны.

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