О том, что в соответствии с принятым Госбюджетом-2024, с января планируется поднятие размера минимального пенсионного пособия по инвалидности, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

В частности, соцпомощь для особ с инвалидностью со следующего года будет такая:

1-й группе — повысят до 2 361 гривны, что составит 100 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

2-й группе — до 1 888,8 гривны, или 80 процентов от прожиточного минимума;

3-й группе — до 1 416,6 гривны, или 60 процентов прожиточного минимума.

Кроме того, лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью до 18-ти лет, будут начислять пособие в сумме 1 652,7 гривны (70 процентов от прожиточного минимума).

Ранее мы писали о том, когда страховой стаж может послужить причиной отказа в пенсионных выплатах.