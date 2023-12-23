О том, в каких ситуациях страховой стаж, необходимый для определения размера пенсии, могут не учесть в законном порядке, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Пенсионного фонда Винницкой области Украины.
В частности, ключевые факторы отсутствия подтверждения оплаты вышеописанных взносов за отработанное время, нижеследующие:
- работодателем не отчислены/отчислены не в полном размере положенные взносы;
- за предприятием числятся задолженности по уплате страховых взносов;
- работодатель прошел процедуру банкротства и задолженности предприятия списали — стаж работникам не засчитывается;
- взнос перечислили на другой расчетный счет;
- по неизвестным техническим причинам.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, когда прекращается начисление пенсии по потере кормильца.