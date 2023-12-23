О том, в каких ситуациях страховой стаж, необходимый для определения размера пенсии, могут не учесть в законном порядке, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Пенсионного фонда Винницкой области Украины.

В частности, ключевые факторы отсутствия подтверждения оплаты вышеописанных взносов за отработанное время, нижеследующие:

работодателем не отчислены/отчислены не в полном размере положенные взносы;

за предприятием числятся задолженности по уплате страховых взносов;

работодатель прошел процедуру банкротства и задолженности предприятия списали — стаж работникам не засчитывается;

взнос перечислили на другой расчетный счет;

по неизвестным техническим причинам.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, когда прекращается начисление пенсии по потере кормильца.