О том, что в 3-м квартале 2023-го года, в нашей стране среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,7 процента, если провести сравнение с идентичным периодом 2022-го года, и составила уже 17 937 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на финансовый отчет, обнародованный на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

Впрочем, в некоторых сферах размер заработной платы значительно превысил усредненные показатели, и это:

в информации и телекоммуникациях — 37 542 гривен (увеличение составило 20,3 процента, если сравнить с 3-м кварталом прошлого года);

в финансовом и страховом секторах — 34 189 гривен (рост составил 29,8 процента);

в авиатранспорте — 33 205 гривен (увеличение составило 21,9 процента).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Кабинете Министров Украины показывали, как подрастут зарплаты украинцев в период с 2024-го по 2026-й год.