Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристиан Вагнер.

Так, согласно словам представителя внешнеполитического ведомства, «при любых обстоятельствах и развитиях событий, Евросоюз будет продолжать предоставлять поддержку Украине» на протяжении 2024 года.

Он добавил, что военная поддержка Украины от Германии уже запланирована на уровне 8 миллиардов евро. Она будет предоставлена Украине на протяжении 2024 года. Кроме того, Берлин продолжит «активно бороться» за одобрение пакета помощи на сумму 50 миллиардов евро на уровне Европейского Союза.

Напомним, ранее Стефанишина назвала наиболее вероятные сроки предоставления Украине от ЕС финансовой помощи.