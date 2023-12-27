О том, что лидеры стран-членов Евросоюза, судя по всему, примут решение относительно выделения 50 млрд евро Киеву с приходом февраля следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, опубликованное в «New Voice».

По словам Стефанишиной, данное важное решение заблокировано вовсе не из-за вмешательства Орбана, а вызвано разработкой и пересмотром расходной части бюджета европейского блока. Кроме того, главы государств ЕС так или иначе смогут гарантировать оказание регулярной финансовой помощи Украине, и не имеет большого значения, будут ли это ожидаемые 50 млрд евро или иной объем средств, полученный из других источников.

Вице-премьер акцентировала:

То есть здесь [в ЕС] нет таких разногласий, как это, например, в Штатах происходит. Поэтому, в принципе, это решение отложено на месяц. 1 февраля уже будет повторное заседание Евросовета, это решение будет рассмотрено и, я уверена, будет принято.

Ранее мы писали о том, что Боррель призывал ЕС готовиться к продолжительной войне РФ с Украиной.