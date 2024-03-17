Как информирует «НБН», Сибирский батальон, который сформирован из граждан Российской Федерации и сражающийся за суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины сообщил, что его бойцы зашли в поселок Горьковский, что на юге Белогородской области.

В своем сообщении российские повстанцы отметили:

Мы все вместе против Империи зла! Подразделения освободительных сил России вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории России и захватили здание местной администрации.

Кроме того, бойцы Сибирского батальона также обнародовали фотоснимок, на котором они держат в своих руках табличку из местной администрации.

В свою очередь ТГ-канал «Свобода Росси» также утверждает, что данный поселок находится под их контролем.

Напомним, ранее Кирилл Буданов прокомментировал рейд добровольцев в России.