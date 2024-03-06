Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Так, во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом Эммануэль Макрон заявил:

Инициатива Чехии является весьма полезной. Мы поддерживаем ее. Мы будем принимать в ней участие. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставленным нами оборудованием.

Если говорить о деньгах, которые необходимы доля закупки боеприпасов, Макрон заявил, что «это может быть двусторонняя мобилизация, сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, также как и европейское финансирование».

Напоследок он добавил, что для закупки боеприпасов можно задействовать и Европейский фонд мира.

Напомним, ранее Макрон уже заявил о том, что необходимо срочно активизироваться вокруг помощи Украинскому государству.