О том, в каких пределах в Украине вскоре подрастут тарифы на коммунальные услуги, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экспертов, опубликованное порталом «1+1».

Как полагает глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский, поднятие тарифов на электроэнергию с 2024-го году если и ожидается, то должно быть обоснованным, максимум на 15 процентов, до 3 гривен/киловатт-час. Впрочем, в соответствии с другими прогнозами, стоимость электричества, вероятно, возрастет на 50 процентов.

Кроме того, не останутся «замороженными» и прочие тарифы на «коммуналку»:

«голубое топливо» может подорожать в несколько этапов — поначалу до 11–13 гривен/кубометр, а затем сразу до 15 гривен/кубометр;

теплоснабжение/горячая вода вырастут в стоимости на 30-50 процентов, что зависит от решений органов местного самоуправления;

водоснабжение/водоотвод — на 50 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Нафтогазе» объясняли, почему повышение коммунальных тарифов в Украине неизбежно.