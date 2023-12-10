О том, что основная страна-партнер Украины интенсивно призывает к либерализации внутреннего рынка коммунальных услуг, и потому цены на газ все же изменятся в большую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Чернышева, реформирование энергорынка Украины попросту «неизбежно», поскольку США уже выставили ряд категоричных условий относительно так называемой «либерализации» (отказ от государственного регулирования стоимости коммунальных услуг), без выполнения которых не будет продолжено выделение финансовой помощи нашему государству.

Глава «Нафтогаза» несколько обнадежил:

Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны.

Ранее мы писали о том, по какой причине в Украине резко вырастут цены на сжиженный газ.