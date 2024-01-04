О том, как в соответствии с постановлением № 1404, Пенсионный фонд Украины станет исполнять правительственную программу соцподдержки населения, распоряжаясь бюджетными средствами на надлежащем уровне, пишет «НБН», ссылаясь на документ, размещенный на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В частности, согласно внесенным поправкам к законодательству, бюджетные ассигнования направят на выплаты по нижеуказанным направлениям:

на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), покупку твердого/жидкого топлива и сжиженного «голубого топлива»;

на начисление средств/льгот при оплате ЖКУ и приобретение вышеописанных видов бытового топлива.

Кроме того, исходя из данного правительственного документа, ПФУ сможет перечислять деньги, в качестве ЖКУ-субсидий, получателям:

имеющим счета, открытые в уполномоченных госбанках (до 5-го числа следующего месяца после расчета размера соцпомощи);

заключившим договор с организациями, осуществляющими выплаты и доставку пенсионных пособий, например, «Укрпочтой» (до 25-го числа следующего месяца после расчета размера соцпомощи).

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