О том, что в текущем месяце запланировано проведение обсуждения проекта измененного «Кодекса законов о труде», разработанного экономическим ведомством, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства экономики Украины.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, украинский трудовой рынок до сих пор работает в соответствии с «Кодексом законов о труде» от 1971-го года, который фактически не согласуется с требованиями времени, тормозя процесс развитие экономики. Именно по этой причине, цель поправок к описанному своду документов — формирование таких условий, чтобы желающие поработать смогли это сделать беспрепятственно, и потому предлагается официально ввести понятия:

дистанционной работы;

надомной работы;

нефиксированного рабочего времени.

Кроме того, будет окончательно «диджитализирована» процедура сбора информации о работнике, и ожидается полный отказ от бумажных трудовых книжек.

Свириденко акцентировала:

Наша цель — создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать беспрепятственно.

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