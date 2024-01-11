О том, какие тенденции фиксируются на рынке труда Украины с началом 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на кадровый портал Budni и официальную страницу Государственного центра занятости.
Самая оптимистичная ситуация, касающаяся возрождения рынка труда, наблюдается на Ивано-Франковщине (рост численности вакансий составил 183 процента, если провести сравнение с февралем 2022-го года), а самая негативная обстановка — на Херсонщине (темпы роста — 18 процентов).
При этом, наиболее приемлемый размер «вознаграждения за труд» в городах:
- Херсон — 22 500 гривен;
- Киев — 21 500 гривен;
- Львов — 20 000 гривен;
- Днепр — 19 000 гривен.
Впрочем, самый низкий размер усредненных зарплат в городах:
- Сумы —14 400 гривен;
- Кривой Рог — 15 000 гривен.
Ранее наш новостной портал писал о том, как вырастет размер зарплат в «Армии восстановления» с января текущего года.