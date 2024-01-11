О том, что дело касается пожилых граждан, получивших статус «Почетного донора Украины», пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О донорстве крови и ее компонентов», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно нормам законодательства, таким лицам выплачивают к пенсии не менее 292 гривны/ежемесячно, при условии, что ранее они сдали 40/60 разовых предельно возможных доз крови/плазмы крови соответственно.

Кроме того, почетным донорам Украины предоставляются:

бесплатные услуги, касающиеся протезирования зубов;

возможность приобретения медпрепаратов на льготной основе;

бесплатная донорская кровь, если необходимо пройти курс собственного лечения;

возможность приобретения протезов/протезно-ортопедических изделий на льготной основе;

первоочередное право на покупку санаторных путевок;

ежегодные отпуска в любой удобный период (оплачиваются госбюджетом).

Ранее мы писали о том, что в ПФУ назывались «стоимость» одного месяца трудового стажа.