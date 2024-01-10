О том, что для начисления 1 полного месяца официального трудового стажа, сумма добровольной оплаты должна быть не менее размера минимально возможного страхового взноса, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ГУ ПФУ в Донецкой области.

В соответствии с нормами пенсионного законодательства, размер вышеописанного взноса составляет 22 процента от официальной «минималки», ставка которой подросла с 1-го января 2024 года до 7 100 гривен. То есть, потенциальным пенсионерам, намеревающимся погасить «недостачу» в официальном трудовом стаже для «ухода на покой», в январе следует уплатить 1 562 гривны за каждый месяц.

При этом, с 1-го апреля размер минимальной зарплаты («минималки») снова поднимут, уже до 8 000 гривен, и, естественно, «цена» 1 месяца страхового стажа также увеличится.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев в этом году сможет рассчитывать на доплату к пенсии в 520 гривен.