Американское издание Politico заявило, что стране-агрессору удается в значительной степени обходить санкции в сфере технологий для изготовления оружия и продолжения войны против Украины, информирует «НБН».

В материале СМИ отмечается, что импорт государства-террориста, который находится под санкциями США и их союзников, с января по октябрь 2023 года составил около девяти миллиардов долларов. Этот показатель всего на 10% меньше того, который был до 24 февраля 2022 года.

Оккупантам нужны навигационные системы, датчики, микрочипы для выпуска оружия, в частности дронов-камикадзе «Шахед» и аэробаллистических ракет «Кинжал».

Журналисты пишут, что за первые 10 месяцев 2023 года западные компании отправили в РФ 48% таких компонентов, которые были найдены в обломках оружия захватчиков в Украине, а КНР – 45%.

Больше всего деталей для производства оружия россияне получили от американской компании Intel, на втором месте – китайская компания Huawei. Также необходимые комплектующие Кремль получает из Турции, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Зеленский рассказал о планах Украины по производству оружия.