Во вторник, 26 декабря, в вечернем видеообращении к украинцам гарант сообщил, что он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которое было посвящено выпуску оружия в следующем году, информирует «НБН».

По словам главы государства, на встрече детально говорили по всем элементам – от производства артиллерии до изготовления дронов и ракет. Также подробно обсуждались государственные инвестиции в эту сферу, предприятия, контракты и задачи для дипломатов на 2024 год относительно договоренностей с партнерами по выпуску оружия, поставкам оборудования и компонентов.

Зеленский рассказал, что вместе с главой правительства Денисом Шмыгалем было определено необходимое количество финансов, которое нужно ускоренно направить в оборонный комплекс.

Украинский лидер добавил, что наша страна самостоятельно или с партнерами должна производить оружие для борьбы с российскими оккупантами. Президент выразил надежду на то, что следующий год будет продуктивным в этой сфере.

Напомним, накануне Рождества защитники «отминусовали» российские истребители. Зеленский прокомментировал уничтожение вражеских боевых самолетов.