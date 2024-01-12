О том, что цены на снабжение «голубым топливом» и электроэнергией в Украине вскоре вырастут, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение главы «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко, прозвучавшее в эфире «Громадського радіо».

Согласно обоснованному прогнозированию Попенко, бытовые потребители Украины получат обновленные платежки на поставку электроэнергии либо в начале апреля, либо в начале мая — в квитанции, безусловно, будет внесена увеличенная стоимость электричества. Также, подрастут и цены на «голубое топливо», судя по всему, в идентичный период — «поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках в 2024-го году».

Кроме того, глава «Союза потребителей коммунальных услуг» напомнил, что традиционно, компании-поставщики должны «отключать» потребителей от снабжения ресурсами, при условии существования долгов, в течение 2-3 месяцев. Однако в энергокомпании «YASNO» дают своим клиентам лишь 10-дневный срок.

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