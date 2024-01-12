О том, что в соответствии с данными статистического ведомства, в последнем месяце 2023-го года потребительские цены выросли на 0,7 процента (на 5,1 процента, если брать идентичный период позапрошлого года), если провести сравнение с ноябрем, а среднегодовой показатель достиг уровня в 12,9 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины.
В частности, больше всего в 2023-м году упала стоимость:
- масла подсолнечного — на 14,9 процента;
- куриных яиц — на 9,5 процента;
- сахара — на 5,8 процента;
- одежды и обуви — на 6,3 процента.
При этом, выросла стоимость:
- мяса — на 12,4 процента;
- сливочного масла — на 9,9 процента;
- молока — на 9,7 процента;
- хлеба — на 7 процента;
- электричества — на 69,7 процента;
- амбулаторных медуслуг — на 13 процентов;
- обслуживания в ресторанах и отелях — на 13 процентов;
- сферы образования — на 12,8 процента;
- транспортных услуг — на 6,3 процента.
Ранее мы писали о том, какой инфляционный прогноз сделали в НБУ на текущий год.