О том, что в соответствии с данными статистического ведомства, в последнем месяце 2023-го года потребительские цены выросли на 0,7 процента (на 5,1 процента, если брать идентичный период позапрошлого года), если провести сравнение с ноябрем, а среднегодовой показатель достиг уровня в 12,9 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины.

В частности, больше всего в 2023-м году упала стоимость:

масла подсолнечного — на 14,9 процента;

куриных яиц — на 9,5 процента;

сахара — на 5,8 процента;

одежды и обуви — на 6,3 процента.

При этом, выросла стоимость:

мяса — на 12,4 процента;

сливочного масла — на 9,9 процента;

молока — на 9,7 процента;

хлеба — на 7 процента;

электричества — на 69,7 процента;

амбулаторных медуслуг — на 13 процентов;

обслуживания в ресторанах и отелях — на 13 процентов;

сферы образования — на 12,8 процента;

транспортных услуг — на 6,3 процента.

Ранее мы писали о том, какой инфляционный прогноз сделали в НБУ на текущий год.