О том, почему со следующего года украинцы могут столкнуться с повышением цен на продукты, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы банка-регулятора Андрея Пышного, опубликованное на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

По словам Пышного, темпы ожидаемой инфляции, судя по всему, спровоцируют рост стоимости продуктов питания на 5 процентов, но не ранее наступления 2024-го года. При этом, до завершения этого зимнего месяца, уровень инфляции пока сохранится близким к текущим, относительно невысоким, отметкам.

Глава НБУ добавил, что существуют риски ускорения инфляции из-за возникновения логистических трудностей (невозможно своевременно и без дополнительных расходов доставить из стран ЕС «молочку», некоторые овощи, цитрусовые, бананы, макаронные изделия, газированные напитки и алкоголь, моющие и косметические средства) на западных границах Украины, а также вероятно скорое истощения положительных эффектов от накопления существенных запасов, полученных с недавних урожаев, «прежде всего овощей».

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрывали годовые потребности Украины в средствах.