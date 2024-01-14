О том, что жилье теперь разрешается приобретать в домах, переданных в эксплуатацию не более 10-ти лет назад, если они расположены в столице Украины, при этом, никакие подобные ограничения по времени не действуют в прочих населенных пунктах нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы отдела управления коммуникациями «Укрфинжитла» Анжелики Зборошенко, опубликованное в THE PAGE.

Следует отметить, что не так давно, вышеописанным категориям заемщиков, как и иным участникам массовой ипотеки, был открыт доступ к оформлению жилищных кредитов лишь на квартиры домов, которым «исполнилось» не более 3-х лет. Также, аналогичные, измененные в лучшую сторону, условия ипотеки, действуют и касательно частных домовладений.

Ранее наш новостной портал писал о том, какие льготы полагаются жене или мужу участника боевых действий.