О том, на какие льготы могут рассчитывать члены семьи, пишет «НБН», ссылаясь на статью 3-ю «Семейного кодекса Украины» и «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», опубликованные на странице Верховной Рады Украины.

В частности, помимо самого военнослужащего, льготы предоставляются:

нетрудоспособным родителям;

жене/мужу;

общим несовершеннолетним детям (до 18-ти лет);

совершеннолетним детям, признанным особами с инвалидностью с детства (1-й и 2-й группы)/особами с инвалидностью 1-й группы;

особам, которые находятся под опекой/попечительством льготника либо проживает вместе с действующим военнослужащим.

Вышеописанные лица, включая самого военнослужащего, имеют льготное право на:

внеочередное оздоровление, включая отдых детей в оздоровительных лагерях;

перевод на бюджетный формат обучения при намерении получить высшее, профессионально-техническое и профессиональное высшего образования в дневной форме;

безвозмездное/льготное проживание в общежитиях при обучении на дневной форме;

получение первоочередных мест в общеобразовательных/дошкольных учебных заведениях по месту проживания;

соцстипендию для студентов (при отсутствии задолженности).

Ранее мы писали о том, что Гетманцев рассказал, что будет с соцвыплатами, если Украина не получит финансовую помощь в ближайшее время.