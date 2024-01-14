О том, что в первый месяц 2024-го года, супермаркеты Украины снова скорректировали стоимость хлеба, куриных яиц и молока, фактически, сразу по завершению праздников, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Без особых изменений, если провести сравнение с декабрем, остались цены на хлеб пшеничный нарезной, весом в 0,65 килограмма — 31,95 гривны, однако 0,6 килограммовый батон «Царь-Хлеб» (эта же разновидность) прибавил в стоимости почти 1 гривну — 33,81 гривны (в декабре — 32,93 гривны).

Предсказуемо растут в цене и обычные куриные яйца: в последний месяц 2023-го года торговая марка «Квочка» обходилась в 60,01 гривны/десяток, но с января, их стоимость подросла до 65,4 гривны/десяток, как и продукт от «Ясенсвита» — с 62,4 гривны/десяток до 66,77 гривны/десяток.

Впрочем, несколько «просело» в цене молоко: 1-процентное в декабре стоило 41,87 гривны/0,9 литра, а с января — 41,79 гривны/0,9 литра. При этом, молоко, жирностью в 2,6 процента, упало в стоимости с 40,61 гривны до 40,39 гривны за 0,9 литра.

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