О том, что продается на прилавках мариупольских магазинов, и по какой стоимости, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию портала «Новини.LIVE».

По словам одного из источников издания, в магазинах выдают чеки на украинском языке, так как оккупанты попросту украли кассовые аппараты. Кроме того, стоимость продуктов слишком высокая — почти все товары имеют российское происхождение, и только молочка и колбасные изделий из Беларуси.

В частности, цены на продукты, пользующиеся высоким спросом, выглядят нижеуказанным образом:

за десяток куриных яиц необходимо заплатить от 77,85 гривны (180 российских рублей);

за один килограмм свинины — от 281,13 гривны (650 российских рублей);

за один килограмм рыбы — от т194,63 гривны (450 российских рублей);

за батон хлеба — от 21,63 гривны (от 50 российских рублей);

за один килограмм простых конфет — от 259,5 гривны (от 600 российских рублей).

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на яйца, молоко и хлеб.