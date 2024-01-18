О том, что нормами действующего законодательства предусматривается личное обращение граждан в органы соцзащиты населения для подачи заявки на льготную оплату ЖКУ, однако подобные ограничения распространяются не на всех, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

В частности, с мая 2024-го года, после внесения ряда правок, в Украине начнут работать обновленные правила назначения ЖКУ-льгот:

разрешат подавать заявку одному из членов его семьи, если сам льготник не может явиться в ПФУ;

не потребуется заполнять два отдельных заявления, а лишь одно сокращенное — о взятии на учет как льготника/предоставлении льгот;

заявку можно будет направлять не только в бумажном формате, но и в электронном — через госпортал «Дія»;

уменьшат объем информации, требуемой для назначения льгот из-за введения электронного обмена данными между Минсоцполитики и ПФУ.

Ранее мы писали о том, что Кабмин изменил даты и механизм начисления субсидий в 2024-м году.