Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении службы поддержки Monobank в ТГ-канале.

Как известно, приложение выдает ошибку во время входа и осуществления операций. Операторы службы поддержки написали, что по данному вопросу разбираются специалисты банка.

В службе поддержки сообщили следующее:

В настоящее время наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Нацбанк заморозил лицензии финансовых компаний с оккупированных территорий Украины.