О том, как на отечественных сетевых автозаправочных станциях изменилась стоимость разнообразного топлива, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг, размещенный специфическим интернет-порталом «Минфин».

В частности, в конце текущей недели, немного просели цены на бензины, дизельное топливо (ДТ) и сжиженный газ.

Бензины марки «А-95 премиум» и «А-95» подешевели лишь на 9 копеек — до 54,32 гривны/один литр и 51,05 гривны/один литр соответственно. Аналогично скорректировали ценники и на бензин марки «А-92» — этот тип автотоплива упал в стоимости на 17 копеек, до 47,49 гривны/один литр.

Также, снизилась стоимость дизельного топлива, только на 8 копеек — до 51,06 гривны/один литр. При этом, сжиженный газ, усреднено, стал стоить меньше на 18 копеек, опустившись до 27,9 гривны/один литр.

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