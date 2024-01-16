Во время выступления перед участниками Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе украинский лидер сообщил, что он получил позитивные сигналы от Евросоюза о поддержке нашей страны. Также гарант считает, что решение о предоставлении финансовой помощи Киеву примут и в Конгрессе США, информирует «НБН».

Зеленский считает, что вопрос о выделении средств для Украины союзниками решится в течении недель. Президент отметил, что представители Киева провели с партнерами много встреч, диалогов и дискуссий. Глава государства надеется, что наша страна не зря теряет время, которое во время войны является дорогим.

Также в ходе выступления гарант напомнил, какие заявления на Западе звучали как «зеленый свет» для главы Кремля, из-за которых Украина потеряла время.