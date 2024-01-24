О том, какие отечественные финучреждения попали в перечень, одобренный правительством, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Министерства социальной политики Украины.

В частности, помимо получения указанных социальных выплат на оплату «коммуналки» посредством отделений «Укрпочты», деньги могут поступать и на банковские счета. Для этого субсидианту необходимо выбрать способ начисления выплат, указав при оформлении госопомощи реквизиты определенного банка — одного из 46-ти финучреждений, в первую пятерку которых вошли:

«Ощадбанк»;

«ПриватБанк»;

«Укрэксимбанк»;

«Укргазбанк»;

«АгропросперисБанк».

Кроме того, полный актуальный перечень вышеописанных банков доступен для изучения сайте Министерства финансов по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что с 2024-го года, Кабинет Министров Украины изменил механиз и порядок начислений субсидий.