О том, что все разновидности соцвыплат в Украине, правительство продолжит отчислять в регулярном порядке и положенном объеме, вопреки вышеописанным сложностям, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы парламентского комитета, отвечающего за вопросы соцполитики и защиты прав ветеранов Михаила Цымбалюка, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «Телеканал Рада».

По словам Цымбалюка, несмотря на то, что главы отдельно взятых государств-членов продолжают блокировать выделение Брюсселем финпомощи Киеву со стороны Евросоюза, данный блок все же отыщет способ предоставления обещанных средств.

Кроме того, решающий момент касательно данной поддержки, наступит 1-го февраля, на саммите ЕС, на котором ожидается рассмотрение пролонгации финпомощи нашему государству в сумме 50 млрд евро.

Цымбалюк акцентировал:

Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Шмыгаль сообщал о возможной задержке пенсий и зарплат.