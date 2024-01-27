О том, без какого вида документации выплаты все равно будут назначены, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, справку касательно получения заработной платы за любой период в 5 лет работы подряд, но до 1-го июля 2000-го года, необходимо предоставлять ПФУ лишь в том случае, если потенциальный пенсионер после 1-го июля 2000-го года накопил страхового стажа в объеме менее 60 месяцев. В прочих ситуациях, решение о предъявлении справки о зарплате может приниматься по желанию самой особы, например, если она заинтересована в обосновании доходов на высокооплачиваемой работе или если в учетный период было трудоустройство по совместительству.

Кроме того, если выяснится, что справка обосновывает степень дохода ниже установленной зарплаты после июля 2000-го года, то эта информация при расчете размера пенсионного пособия учитываться не будет.

Ранее мы писали о том, что Жолнович объясняла, когда и в каком размере ожидать индексации пенсионных выплат.