О том, что индексация пенсионных пособий пройдет традиционно, — в марте, но с отдельными особенностями, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой Минсоцполитики Украины Оксаной Жолнович в эфире YouTube-канала «Телеканал Рада».

По словам Жолнович некоторая неопределенность, фиксируемая сейчас, вызвана тем, что Госстат еще не предоставил выводы о прошлогодних показателях инфляции, от которых ПФУ возьмет 50 процентов и учтет 50 процентов от уровня средней зарплаты за прошедшие 3 года, для того, чтобы выяснить процент индексации.

Глава Минсоцполитики подчеркнула:

Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах до середины февраля.

Следует напомнить, что не так давно в правительстве информировали — примерный рост пенсионных пособий с марта составит около 13 процентов, и прибавки к выплатам будут варьироваться от 100 до 1 500 гривен.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ перечисляли все разновидности выплат, которые граждане могут выбрать как ежемесячное пособие.