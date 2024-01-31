О том, что на внутреннем продовольственном рынке нашей страны продолжают расти цены на картофель — традиционную составляющую борща сейчас продают, в среднем, в 4 раза дороже, чем фиксировалось в 2023-м году, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания Еast-Fruit.

По мнению аналитиков-аграриев, динамика роста стоимости картофеля сейчас только набирает обороты — в конце этого месяца корнеплод поступал в продажу по цене в 18-25 гривен/килограмм, и даже без розничной наценки (с ней — от 30 гривен/килограмм), это, усреднено, на 12 процентов дороже, если сравнить с прошлой неделей.

Впрочем, не осталась «замороженной» и стоимость овощей из «борщевого набора» — не прекращает дорожать столовый сорт свеклы, как и томаты, вследствие резкого сокращения объема предложений. Однако, цены на белокочанную капусту, чеснок и морковь, после непродолжительного периода подорожания, снова стали снижаться.

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