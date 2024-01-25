О том, когда в Украине ожидаются очередные ценовые корректировки на автотопливо, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз, озвученный экспертом аналитического агентства «НефтеРынок» Александром Сиренко, опубликованный «Институтом исследований авторынка».

По словам Сиренко, на данный момент внутренний рынок Украины работает в нормальных условиях, поскольку сейчас период так называемого «низкого потребления». Впрочем, стоимость автотоплива на АЗС еще не упала до предельно возможных позиций, учитывая уменьшение оптовых цен в конце прошлого года.

Однако, уже сегодня можно утверждать — до следующего месяца стоимость топлива в рознице продолжит снижаться:

на «А-95» — на 2-3 гривны/литр;

на дизельное топливо — на 1 гривну-1,5 гривны/литр;

на сжиженный газ — около 2 гривен/литр.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что эксперт рассказывал, как изменятся цены на АЗС с приходом 2024-го года.