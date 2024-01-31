О том, какие суммы начислят работникам после выплаты всех государственных «поборов», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала юриста и адвоката Ростислава Кравца.

По словам Кравца, для определения реального размера минимальной заработной платы после вычета всех налоговых сборов, следует от действительного уровня «минималки» вычесть размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

В частности, расчеты выглядят нижеуказанным образом:

с 1-го января — 7 100 гривен минус 18 процентов НДФЛ, минус 1,5 процента военного сбора = 5 734 гривны;

с 1-го апреля — 8 000 гривен минус 18 процентов НДФЛ, минус 1,5 процента военного сбора = 6 461 гривна.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Госстате показывали рейтинг доходов граждан Украины по сферам трудовой деятельности.