О том, какие цены на сахар, соль и муку выставили крупные сетевые магазины Украины с приходом последнего зимнего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг, обнародованный тематическим порталом «Минфин».

В первый февральский день, сахар, в среднем, можно купить за 29,92 гривны/килограмм, что лишь на несколько гривен дешевле, чем фиксировалось в течение всего января.

Почти идентично, но только на пару копеек, подешевела морская соль морской разновидности — до 33,33 гривны/килограмм: цены на нее варьируются от 28,5 гривны/килограмм (в «Варусе») до 37,6 гривны/килограмм (в «МегаМаркете»).

Впрочем, пшеничный тип муки от бренда «Хуторок» к февралю несколько подорожала, достигнув отметки в 23,23 гривны/килограмм. При этом, за 2 килограмма аналогичной муки, покупателям придется выложить уже 45,3 гривны/килограмм, тогда как в январе, данный продукт продавался еще по 41,41 гривны/килограмм.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что аналитики демонстрировали, как изменились цены на овощи из «борщевого набора».