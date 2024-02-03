О том, что сумма средств, находящихся в наличном обращении, в течение прошлого года возросла на 48,3 млрд гривен (на 6,7 процента), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал НБУ.

В Нацбанке проинформировали — на начало текущего года, у украинцев «на руках» находится около 764,4 млрд гривен, или же 2,7 млрд купюр на общую сумму в 757,5 млрд гривен и 14,5 млрд «мелочи» на 6,7 миллиарда гривен. Таким образом, в соответствии с данной статистикой, каждый гражданин якобы располагает 66-ю банкнотами и 177-ю монетами, тогда, как еще годом ранее сведения были несколько иными — на особу приходилось по 71-й банкноте, и по 169-ть монет.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в НБУ предсказывали массовое возвращение беженцев в Украину.